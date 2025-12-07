На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине внесли президента Словакии в базу «Миротворца»

Президент Словакии попал в базу украинского сайта «Миротворец»
Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

Президент Словакии Петр Пеллегрини внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Персональные данные политика появились на портале.

В Киеве обвиняют Пеллегрини в действиях, направленных на поддержку России.

В начале декабря президент Словакии заявил, что отправка денег в Киев на военные расходы только продлит конфликт, выиграть который Вооруженные силы Украины (ВСУ) все равно не смогут. По его словам, нужно ускорить и поддержать действия Соединенных Штатов по урегулированию ситуации. Каждому очевидно, что Украина не способна выиграть, подчеркнул словацкий политик.

«Миротворец» был создан в 2014 году. Его создали с целью установления личностей и публикации данных всех, кого его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В черный список ресурса попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или иным образом вызвавшие негативную реакцию администрации сайта.

Ранее премьер Словакии заявил об «абсолютной победе» России.

