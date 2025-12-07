В российском регионе объявили ракетную опасность

Режим ракетной опасности ввели на территории Орловской области. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — отмечается в публикации.

Тем временем министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской, Тульской и Орловской областями.

Утром 7 декабря Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО за прошедшую ночь ликвидировали 77 украинских БПЛА над регионами РФ. 42 беспилотника были сбиты над территорией Саратовской области. 12 дронов было уничтожено в Ростовской области, 10 – в Республике Крым, 9 – в Волгоградской области. Еще два БПЛА сбили над территорией Белгородской области. По одному беспилотнику силами ПВО было уничтожено в Астраханской области и Чечне.

Ранее аналитик раскрыл новую тактику по борьбе с украинскими беспилотниками.