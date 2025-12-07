Российские военные сбили беспилотники ВСУ над тремя регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотников над Белгородской, Тульской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

В период с 08:00 до 13:00 по два БПЛА были уничтожены над Белгородской и Тульской областями и один над Орловской областью.

За сутки силы ПВО сбили 172 украинских беспилотника самолетного типа и четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

Утром 7 декабря Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО за прошедшую ночь ликвидировали 77 украинских БПЛА над регионами РФ. 42 беспилотника были сбиты над территорией Саратовской области. 12 дронов было уничтожено в Ростовской области, 10 – в Республике Крым, 9 – в Волгоградской области. Еще два БПЛА сбили над территорией Белгородской области. По одному беспилотнику силами ПВО было уничтожено в Астраханской области и Чечне.

Ранее аналитик раскрыл новую тактику по борьбе с украинскими беспилотниками.