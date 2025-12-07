За сутки на Камчатке зафиксировали более 10 афтершоков

За сутки на Камчатке зафиксировано 12 афтершоков магнитудой от 3,7 до 5

В период с 6 по 7 декабря на Камчатке было зафиксировано 12 афтершоков произошедшего 30 июля этого года землетрясения. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По информации ученых, на этой неделе уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции понизился до фонового среднего. Отмечается, что в течение трех недель, уровень был повышенный, а в самом начале ноября — экстремально высокий.

30 ноября в МЧС заявили, что мониторинг вулканической активности на полуострове продолжается. Среди активных вулканов на данный момент числятся Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Крашенинникова, Камбальный. В ведомстве рекомендовали местным жителям и туристам не приближаться к исполинам.

30 июля Камчатка в результате сильнейшего за последние 73 года землетрясения магнитудой 8,7 сдвинулась на два метра на юго-восток. Это смещение сопоставимо с тем, которое наблюдалось в японском регионе Тохоку после толчков в 2011 году.

Ранее вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла.