Херсонская область за сутки подверглась десяткам обстрелов со стороны ВСУ

Украинские военнослужащие за прошедшие сутки выпустили 50 снарядов по населенным пунктам в Херсонской области. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на экстренные службы региона.

В период с 3 по 4 декабря Херсонская область подверглась нескольким массированным артиллерийским обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Днем 3 декабря украинские бойцы выпустили 29 снарядов по семи населенным пунктам. Среди них — Таврийск, Каховка, Голая Пристань, Малая Лепетиха, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха и Гладковка.

«Ночью обстрелы продолжились. ВСУ выпустили еще 21 снаряд по Алешкам, Горностаевке и Новой Каховке», — говорится в материале.

Из него следует, что ситуация в регионе остается напряженной.

30 ноября журналисты РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщили, что в Херсонской области в результате атак со стороны украинских войск два мирных жителя получили ранения. Люди пострадали во время удара ВСУ по Новой Каховке. В каком состоянии они находились, в публикации не уточнялось.

Ранее в Херсонской области при атаке украинских дронов пострадали два человека.