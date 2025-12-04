На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Херсонская область за сутки подверглась десяткам обстрелов со стороны ВСУ

KP.RU: ВСУ за сутки выпустили 50 снарядов по Херсонской области
true
true
true
close
Roman Chop/AP

Украинские военнослужащие за прошедшие сутки выпустили 50 снарядов по населенным пунктам в Херсонской области. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на экстренные службы региона.

В период с 3 по 4 декабря Херсонская область подверглась нескольким массированным артиллерийским обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Днем 3 декабря украинские бойцы выпустили 29 снарядов по семи населенным пунктам. Среди них — Таврийск, Каховка, Голая Пристань, Малая Лепетиха, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха и Гладковка.

«Ночью обстрелы продолжились. ВСУ выпустили еще 21 снаряд по Алешкам, Горностаевке и Новой Каховке», — говорится в материале.

Из него следует, что ситуация в регионе остается напряженной.

30 ноября журналисты РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщили, что в Херсонской области в результате атак со стороны украинских войск два мирных жителя получили ранения. Люди пострадали во время удара ВСУ по Новой Каховке. В каком состоянии они находились, в публикации не уточнялось.

Ранее в Херсонской области при атаке украинских дронов пострадали два человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами