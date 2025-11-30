На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два человека пострадали во время удара ВСУ по Новой Каховке

Два мирных жителя пострадали в результате удара ВСУ по Новой Каховке
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Два мирных жителя ранены в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом РИА Новости рассказали в экстренных службах.

«В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 22 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 18 артиллерийских обстрелов со стороны украинской армии были зафиксированы ночью», — рассказал представитель экстренных спецслужб.

Всего за сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 40 артиллерийских ударов.

Под удар украинской армии попали семь населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Алешки, Каменка, Великая Лепетиха, Днепряны.

28 ноября в Днепрянах в результате сбросов с дронов ВСУ были ранены два мирных жителя. Также сообщалось о возгорании одного из частных жилых домов и повреждении микроавтобуса.

Ранее украинский пленный рассказал о бегстве с позиций военных ВСУ.

