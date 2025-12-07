На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сейсмологи зафиксировали мощный толчок в море Банда на востоке Индонезии

На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Uwe Anspach/Global Look Press

В акватории моря Банда на востоке Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщили специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытие произошло утром, эпицентр находился примерно в 478 км к юго-востоку от Амбона и в 27 км от побережья острова Молу в составе Молуккского архипелага. По российским данным, интенсивность толчков в эпицентре оценили как «очень сильную».

Американская геологическая служба привела иную оценку магнитуды — 5,2. По информации сейсмологов США, очаг залегал на глубине около 35 км. Сведения о возможных разрушениях или пострадавших пока не приводятся.

Этой ночью на Аляске зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 90 км к северу от города Якутат, где живут менее 700 чел. Очаг находился на глубине 10 км.

Накануне землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Лазаревском районе Сочи. Подземные толчки зафиксировали в 13:13 в Черном море в 8 км к северо-востоку от поселка Лазаревский. Очаг залегал на глубине на глубине 10 км.

Ранее россиянка рассказала «Газете.Ru» о землетрясении в Алма-Ате.

