На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Облачная погода ожидается в Москве в воскресенье

Облачная погода и до +1°С прогнозируют в Москве в воскресенье
true
true
true
close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Облачная погода, преимущественно без осадков и температура до +1°С ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Температура воздуха прогнозируется от -1°С до +1°С. Ветер прогнозируется южный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах минус -3°С ... +2°С.

Недавно главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве сохранится пасмурная погода как минимум до середины декабря. В ближайшие дни солнечных дней не ожидается.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтвердил, что снега в столице не стоит ждать как минимум до середины декабря. По словам синоптика, на следующей неделе снег выпадет только в некоторых районах Московской области. Он добавил, что режим погоды в Москве будет однородным, колебания температуры будут минимальными.

Ранее синоптик назвал причину теплой погоды в европейской части России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами