Облачная погода ожидается в Москве в воскресенье

Облачная погода и до +1°С прогнозируют в Москве в воскресенье

Облачная погода, преимущественно без осадков и температура до +1°С ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Температура воздуха прогнозируется от -1°С до +1°С. Ветер прогнозируется южный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах минус -3°С ... +2°С.

Недавно главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве сохранится пасмурная погода как минимум до середины декабря. В ближайшие дни солнечных дней не ожидается.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтвердил, что снега в столице не стоит ждать как минимум до середины декабря. По словам синоптика, на следующей неделе снег выпадет только в некоторых районах Московской области. Он добавил, что режим погоды в Москве будет однородным, колебания температуры будут минимальными.

Ранее синоптик назвал причину теплой погоды в европейской части России.