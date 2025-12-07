Аэропорты Оренбурга и Орска приостановили полеты

Аэропорты Оренбурга и Орска ввели ограничения на прием и отправку самолетов

Аэропорты Оренбурга и Орска ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул Кореняко.

В ночь на 7 декабря работу приостановили воздушные гавани в Грозном, Магасе и Владикавказе. Как отметили в Росавиации, также приостановил работу аэропорт города Саратова. До этого ограничил прием и выпуск воздушных судов аэропорт Волгограда.

6 декабря Министерство обороны РФ заявило, что над регионами Российской Федерации было ликвидировано 76 дронов самолетного типа. По данным ведомства, дежурные расчеты ПВО перехватили цели над несколькими регионами страны. В частности, 21 дрон был сбит над республикой Крым, 16 — над Ростовской областью, 14 — над Ставропольским краем.

Ранее Кадыров рассказал о мести за налет БПЛА на Грозный.