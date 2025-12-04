На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России за ночь сбили более 70 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 76 беспилотников над российскими регионами
true
true
true
close
Shutterstock

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 76 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурные расчеты ПВО перехватили цели над несколькими регионами страны. В частности, 21 дрон был сбит над республикой Крым, 16 — над Ростовской областью, 14 — над Ставропольским краем.

Кроме того, беспилотники были уничтожены в Белгородской области (7), Брянской области (4), Воронежской области (3). По два дрона ликвидировали в Орловской, Тульской и Рязанской областях.

По одному беспилотнику перехватили над Московским регионом, Краснодарским краем, Липецкой и Нижегородской областями. Еще один аппарат сбили над акваторией Черного моря.

В ночь на 4 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации силами ПВО беспилотника противника, летевшего к столице. Его пост был опубликован в 4:48. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дрона.

До этого жители Орла заявили о взрывах. Они начали слышать громкие звуки примерно с 2:30. От взрывов на севере и в центре Орла «чуть не вылетели окна». Горожане также видели вспышки в небе. Они утверждают, что город атаковали беспилотники, летящие на низкой высоте.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

