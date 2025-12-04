В России за ночь сбили более 70 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 76 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурные расчеты ПВО перехватили цели над несколькими регионами страны. В частности, 21 дрон был сбит над республикой Крым, 16 — над Ростовской областью, 14 — над Ставропольским краем.

Кроме того, беспилотники были уничтожены в Белгородской области (7), Брянской области (4), Воронежской области (3). По два дрона ликвидировали в Орловской, Тульской и Рязанской областях.

По одному беспилотнику перехватили над Московским регионом, Краснодарским краем, Липецкой и Нижегородской областями. Еще один аппарат сбили над акваторией Черного моря.

В ночь на 4 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации силами ПВО беспилотника противника, летевшего к столице. Его пост был опубликован в 4:48. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дрона.

До этого жители Орла заявили о взрывах. Они начали слышать громкие звуки примерно с 2:30. От взрывов на севере и в центре Орла «чуть не вылетели окна». Горожане также видели вспышки в небе. Они утверждают, что город атаковали беспилотники, летящие на низкой высоте.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.