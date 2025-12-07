На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Еще в трех аэропортах ввели временные ограничения

В аэропортах Грозного, Магаса и Владикавказа ввели временные ограничения
«Газета.Ru»

Еще в трех аэропортах были введены временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Речь идет о воздушных гаванях в Грозном, Магасе и Владикавказе.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.

Этой же ночью в саратовском аэропорту Гагарин временно прекратили принимать и отправлять рейсы.

Чаще всего ограничения вводят во время режима опасности атаки украинских беспилотников.

Прошлым утром российское Минобороны заявило, что в Саратовской области перехватили восемь беспилотников. А над Волгоградской и Ростовской областями ликвидировали по семь БПЛА. Еще один дрон попытался атаковать Кубань. По девять БПЛА нейтрализовали над Крымом и Самарской областью.

Ранее в аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на полеты.

