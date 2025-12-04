На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Три российских аэропорта возобновили работу

В Калуге, Тамбове и Волгограде сняли ограничения на прием и отправку рейсов
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Калуги (Грабцево), Тамбова (Донское) и Волгограда сняли ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В 6:14 по мск он написал об отмене временных ограничений на прием и отправку рейсов в аэропорту Волгограда. В 6:50 по мск такие же меры были сняты в воздушных гаванях Тамбова и Калуги.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — отметил Кореняко.

Минувшей ночью движение самолетов также было ограничено в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса.

План «Ковер» — это режим закрытого неба для всех летательных аппаратов. Он требует немедленной посадки или выведения из определенной зоны всех самолетов и вертолетов. Режим может быть введен по разным причинам: внезапные изменения погоды, угрожающие полетам, нарушение воздушного пространства иностранным судном или атаки беспилотников.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

