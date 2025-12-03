Верховный суд истребовал в кассации материалы по делу Долиной

Верховный суд (ВС) России истребовал в кассации материалы дела об оспаривании сделки по купле-продаже квартиры российской певицы Ларисы Долиной. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь адвоката покупательницы Полины Лурье Светлану Свириденко.

«Верховный суд истребовал в кассации дело», — сказала юрист.

Свириденко высказала мнение о том, что в Верховном суде усмотрели нарушение в решении нижестоящих инстанций. Истребовав дело, судья более детально изучит его, прежде чем выносить на рассмотрение судебной коллегии ВС.

Накануне стало известно, что Верховный суд России рассмотрит жалобу защиты Полины Лурье на решения нижестоящих судов о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры певицы. Подчеркивается, что «этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон».

В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. Покупатели лишаются и денег, и жилья. Подробнее о том, что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Останина обратилась в Верховный суд из-за «схемы Долиной».