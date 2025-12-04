На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минэкономразвития призвал ускорить запуск группового безвиза между РФ и Индией

Решетников: проект соглашения по безвизовым группам направлен Индии
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Россия передала Индии проект соглашения по безвизовым групповым поездкам и рассчитывает на быструю его обработку. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на Российско-индийском бизнес-форуме, передает РИА Новости.

Он отметил, что российская сторона продлила срок действия электронной визы для индийских граждан до 120 дней. Срок пребывания в России продлен до 30 дней.

По мнению Решетникова, следующим этапом должны стать безвизовые групповые поездки.

«На рассмотрении у индийской стороны соглашение, которое мы подготовили. Здесь мы тоже обращаемся к деловому сообществу Индии, проработать этот вопрос с властями как можно быстрее», — сказал Решетников.

Он подчеркнул, что скорейшее решение этого вопроса в интересах обеих стран.

До этого Решетников рассказал, что Минэкономразвития России готово оказать содействие Индии в получении разрешений на полеты в РФ для авиакомпаний.

Министр указал, что в данный момент Россию и Индию связывают 15 рейсов в неделю, которые выполняет российская авиакомпания. Например, между Россией и Китаем 221 рейс в неделю, с Объединенными Арабскими Эмиратами в зимний период — 369. Рейсы в Россию осуществляют 12 иностранных авиакомпаний.

Ранее Путин раскрыл объем торговли с Индией, осуществляемый в нацвалютах.

