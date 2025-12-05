На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы самые частые ошибки при уколах в домашних условиях

Специалист Загитов: шприцы нельзя выкидывать в мусорное ведро
MillaF/Shutterstock/FOTODOM

Генеральный директор компании-производителя персональных медицинских устройств «Комарик» Артур Загитов в беседе с РИАМО перечислил самые частые ошибки, которые допускают россияне, пользуясь шприцами в домашних условиях.

Самой распространенной ошибкой, по его словам, является неправильная утилизация использованных шприцев. Эксперт отметил, что игла может травмировать того, кто будет выносить или сортировать мусор. Он посоветовал выбрасывать мединструменты в жестких контейнерах. Таковым может служить, например, пустой тюбик из-под шампуня.

Вторая по распространенности ошибка — нарушение правил антисептики. Люди часто считают, что обработка рук и места укола нужны «для проформы», а не для реальной защиты, отметил Загитов.

«Необработанная кожа содержит миллионы микробов. При проколе они могут попасть под кожу и вызвать воспаление — от покраснения до абсцесса. Немытые руки переносят микроорганизмы на иглу или место инъекции, особенно если человек прикасается к игле, ампуле или коже после вскрытия шприца», — предупредил он.

Еще одна ошибка — неоднократное использование иглы. Даже одно повторное использование значительно увеличивает риск возникновения травм и воспалений, подчеркнул специалист.

Осенью Mash сообщал, что семья из Москвы обнаружила использованную иглу от шприца внутри подушки известного бренда.

По данным Telegram-канала, супруги купили новую спальную принадлежность стоимостью почти 22 тыс. рублей. Спустя несколько месяцев использования игла длиной около пяти сантиметров выпала из подушки. К счастью, обошлось без травм.

Ранее во Франции неизвестные укололи шприцами 145 посетителей музыкального фестиваля.

