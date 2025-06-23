Во Франции неизвестные укололи шприцами 145 посетителей музыкального фестиваля

Во Франции более десяти человек задержали после того, как люди стали жаловаться на нападения со шприцами на местном фестивале уличной музыки. Об этом сообщает The Guardian.

Мероприятие проходило в разных городах страны. Во время проведения и после него жители стали жаловаться на то, что в толпе на фестивале неизвестные кололи их шприцами.

Что именно находилось в шприцах, неизвестно. Не исключается, что нападавшие могли намеренно вкалывать пострадавшим специальные препараты, после которых люди перестают сопротивляться насильственным действиям.

Всего по стране пострадало 145 человек, среди них – 15-летняя девушка и 18-летний молодой человек. Некоторых гостей фестиваля направили в больницу для проведения токсикологических испытаний.

Подозреваемыми стали 12 человек. Одного из них поймали со шприцем, еще одного опознала пострадавшая. Другой подозреваемый ранее попадал в поле зрения полиции за применение насилия.

Ранее ижевчанин обокрал магазин и угрожал уколоть охранников шприцем.