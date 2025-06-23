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Во Франции неизвестные укололи шприцами 145 посетителей музыкального фестиваля

Во Франции на музыкальном фестивале 145 человек укололи шприцами
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Depositphotos

Во Франции более десяти человек задержали после того, как люди стали жаловаться на нападения со шприцами на местном фестивале уличной музыки. Об этом сообщает The Guardian.

Мероприятие проходило в разных городах страны. Во время проведения и после него жители стали жаловаться на то, что в толпе на фестивале неизвестные кололи их шприцами.

Что именно находилось в шприцах, неизвестно. Не исключается, что нападавшие могли намеренно вкалывать пострадавшим специальные препараты, после которых люди перестают сопротивляться насильственным действиям.

Всего по стране пострадало 145 человек, среди них – 15-летняя девушка и 18-летний молодой человек. Некоторых гостей фестиваля направили в больницу для проведения токсикологических испытаний.

Подозреваемыми стали 12 человек. Одного из них поймали со шприцем, еще одного опознала пострадавшая. Другой подозреваемый ранее попадал в поле зрения полиции за применение насилия.

Ранее ижевчанин обокрал магазин и угрожал уколоть охранников шприцем.

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