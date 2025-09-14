На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичи нашли использованный шприц в подушке за 20 тысяч рублей

Mash: семья из Москвы нашла иглу в подушке известного бренда
Telegram-канал «Mash»

Семья из Москвы обнаружила использованную иглу от шприца внутри подушки бренда Togas, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, супруги купили новую подушку в магазине известного стоимостью почти 22 тыс. рублей для себя и детей. Спустя несколько месяцев использования игла длиной около пяти сантиметров выпала из подушки. К счастью, обошлось без травм.

Экспертиза показала, что шприц попал в подушку еще на заводе. Семья подала в суд и потребовала 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, а также неустойку и штраф.

Адвокат семьи отметил, что официальный представитель Togas в России пытается снять с себя ответственность, ссылаясь на то, что магазин работал по франшизе. В компанию не ответили на запрос журналистов о комментарии.

Ранее петербурженка нашла гайку в оладьях, заказанных в магазине.

