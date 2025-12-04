При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека

Гладков: в Белгородской области при атаках беспилотников пострадали три человека

Три человека пострадали в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что одной из целей стал легковой автомобиль в поселке Борисовка. Из-за удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) водитель получил тяжелые травмы.

«Мужчина с открытой черепно-мозговой травмой и проникающим ранением спины доставлен в Борисовскую ЦРБ (центральную районную больницу — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что пострадавшего поместили в отделение реанимации.

Также в поселке Борисовка в результате атаки БПЛА пострадал еще один мужчина. В настоящее время бригада скорой помощи транспортирует его в городскую больницу №2 в Белгороде. У мирного жителя диагностировали осколочное ранение ноги и баротравму.

Другой беспилотник ВСУ детонировал на территории сельскохозяйственного предприятия в хуторе Екатериновка. Одному из сотрудников, получившему осколочные ранения ноги и минно-взрывную травму, потребовалась госпитализация. Врачи везут его в Валуйскую центральную районную больницу.

Ранее в Воронежской области при атаке БПЛА пострадала женщина.