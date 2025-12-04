На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека

Гладков: в Белгородской области при атаках беспилотников пострадали три человека
true
true
true
close
Haggardous50000/Shutterstock

Три человека пострадали в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что одной из целей стал легковой автомобиль в поселке Борисовка. Из-за удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) водитель получил тяжелые травмы.

«Мужчина с открытой черепно-мозговой травмой и проникающим ранением спины доставлен в Борисовскую ЦРБ (центральную районную больницу — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что пострадавшего поместили в отделение реанимации.

Также в поселке Борисовка в результате атаки БПЛА пострадал еще один мужчина. В настоящее время бригада скорой помощи транспортирует его в городскую больницу №2 в Белгороде. У мирного жителя диагностировали осколочное ранение ноги и баротравму.

Другой беспилотник ВСУ детонировал на территории сельскохозяйственного предприятия в хуторе Екатериновка. Одному из сотрудников, получившему осколочные ранения ноги и минно-взрывную травму, потребовалась госпитализация. Врачи везут его в Валуйскую центральную районную больницу.

Ранее в Воронежской области при атаке БПЛА пострадала женщина.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами