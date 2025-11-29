На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам пообещали «холодное вторжение» лишь в конце декабря

Синоптик Леус: холод в Москве придет только в третьей декаде декабря
Mikhail Starodubov/Shutterstock/FOTODOM

Холодный период придет в московский регион лишь в третьей декаде декабря и вернет температуру к климатическим значениям. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, календарная зима в столице уже должна была вступить в силу, однако средняя температура все еще держится выше нуля. Он отметил, что нынешний ноябрь почти повторяет график самого теплого ноября 2013 года: средняя температура составляет около +4 °C. С учетом погоды в последние дни месяца ноябрь 2025 года, по оценке синоптика, вряд ли станет рекордным, однако от лидеров его будут отделять лишь сотые доли градуса.

Леус добавил, что и начало декабря обещает быть теплым, а переход к зимним показателям ожидается плавным и без резких скачков.

«Только в конце второй – в начале третьей декад декабря в центре европейской России ожидается холодное вторжение, которое лишь вернет температурные показатели в рамки климатической нормы», — отметил он.

Однако продолжительным этот период не будет, после чего декабрь вновь сменит сценарий на более теплый.

Он напомнил, что прошлый декабрь в Москве оказался теплым: средняя температура превысила норму на 2,3 °C при климатическом значении –4,4 °C. Декабрь 2025 года, по оценке специалиста, может быть как минимум столь же мягким, а температурная аномалия прогнозируется на уровне +2…+3 °C.

Ранее синоптик рассказал, когда в европейской части России ждать зиму.

