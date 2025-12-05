В аэропорту Краснодара введены ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара («Пашковский»), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 9.00 до 19.00 мск», — говорится в сообщении.

2 декабря в пяти аэропортах РФ сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения на полеты были сняты в Грозном, Нальчике, Магасе, Владикавказе и в аэропорту «Пашковский». До этого также были сняты ограничения в аэропорту Тамбова. В ночь на 2 декабря ограничения на работу ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Тамбова.

План «Ковер» — это режим закрытого неба, предусматривающий посадку или выведение из зоны всех воздушных судов, находящихся в воздухе. Он предназначен для быстрого реагирования на различные ситуации, такие как внезапные ухудшения погоды, угрожающие безопасности полетов, нарушение воздушного пространства со стороны иностранного судна или атаки беспилотниками.

Ранее Курск подвергся атаке БПЛА.