В пяти аэропортах РФ сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В пяти российских аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения на полеты были сняты в Грозном, Нальчике, Магасе, Владикавказе и в аэропорту Краснодара.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — отметил Кореняко.

Утром 2 декабря также были сняты ограничения в аэропорту Тамбова. В ночь на 2 декабря ограничения на работу ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Тамбова.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Он может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

