В африканской стране одобрили восстановление смертной казни

Совет министров Буркина-Фасо на своем заседании утвердил проект поправок к уголовному кодексу, которые восстанавливают смертную казнь. Об этом сообщил глава минюста Эдасо Родриге Байала, передает Lefaso.

Законом также утверждены тюремные сроки за пропаганду гомосексуализма.

«Принятие законопроекта по реформе кодекса является частью более широких реформ сектора, направленных на создание системы правосудия, отвечающей глубоким чаяниям народа», — сообщил министр.

До этого посол Буркина-Фасо в РФ Аристид Тапсоба сообщил, что страны обсуждают запуск прямого авиасообщения. По его словам, что есть российская компания, желающая запустить авиарейсы между Уагадугу и Москвой, а также между столицами Мали и Нигера и Москвой.

В мае этого года Россия оказала безвозмездную продовольственную помощь Буркина-Фасо. В африканскую страну поступило 709,5 тонн гороха из России.

Ранее сообщалось, что Африка нацелилась на расширение торговли с Россией.