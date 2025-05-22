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Россия поставит гуманитарную помощь в Африку

МИД: Россия окажет безвозмездную продовольственную помощь Буркина-Фасо и Нигеру
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МЧС РФ

Россия Федерация в мае передаст безвозмездную продовольственную помощь Буркина-Фасо и планирует завершить процедуры по гуманитарной помощи Нигеру. Об этом газете «Известия» сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

В Буркина-Фасо поступят 709,5 тонн гороха, в Нигер — до 20 тыс. тонн пшеницы.

В МИД отметили, что в декабре Россия отправила 559 тонн гороха и 164 тонны подсолнечного масла в Зимбабве, в январе — 29,4 тыс. тонны дизельного топлива в Центральноафриканскую республику.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что поставки гуманитарной помощи государствам осуществляются по линии Всемирной продовольственной программы ООН за счет взносов Российской Федерации.

21 мая Государственная дума ратифицировала соглашение между Россией и Республикой Конго о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода Пуэнт-Нуар — Лутете — Малуко-Трешо.

Ранее Путин назвал главного партнера России в Африке.

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