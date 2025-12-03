Экс-замглавы Луганска Воротникову приговорили к семи годам колонии

Экс-замглавы администрации Луганска Марина Воротникова приговорена к семи годам лишения свободы в колонии общего режима за взятку в размере 810 тыс. рублей. Об это сообщается в Telegram-канале правительства Луганской народной республики (ЛНР).

Кроме того, ей запретили занимать должности на госслужбе в течении восьми лет после отбытия наказания.

Воротникова, как следует из приговора, получила взятку в размере 810 тыс. рублей от директора муниципального предприятия «Поколение города Луганска» в обмен на покровительство. Эту сумму конфисковали в доход государства. Взяткодателя оштрафовали на 500 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор четырем фигурантам уголовного дела о грабеже и вымогательстве с участием двух полицейских. Согласно решению суда, Шахину Раджабалиеву, Шаменяру Садыкзаде и Даниилу Молодцеву назначили от 2,5 до 3,5 года лишения свободы. Они обвиняются в вымогательстве и грабеже. При этом в отношении Егора Поддубного и Виталия Тугбаева, которые на момент совершения преступления служили в полиции, уголовное дело было приостановлено в связи с их убытием на СВО.

Ранее в Челябинске раскрыли схему вымогательства с участием сотрудницы полиции.