Заммэра Севастополя Горлов задержан

Исполняющий обязанности заместитель мэра Севастополя Евгений Горлов задержан за получение взятки. Об этом сообщает Telegram-канал «Чп/Севастополь».

Канал сообщает, что Горлов был задержан на рабочем месте во время получения взятки — чиновнику предлагали шесть миллионов рублей. С какой целью Горлову предлагалась взятка — не уточняется.

Горлов также занимал должность директора департамента городского хозяйства.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об увольнении исполняющего обязанности заместителя губернатора Евгения Горлова.

Развожаев в июне 2022 года, заявил о вероятном возвращении Евгения Горлова, на тот момент директора департамента городского хозяйства Севастополя, обратно в Сочи после скандала с пляжем.

Ранее в Крыму были отправлены в отставку два министра.