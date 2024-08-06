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Заммэра Севастополя Горлов задержан

Уволенный и.о. заммэра Севастополя задержан за получение взятки

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Исполняющий обязанности заместитель мэра Севастополя Евгений Горлов задержан за получение взятки. Об этом сообщает Telegram-канал «Чп/Севастополь».

Канал сообщает, что Горлов был задержан на рабочем месте во время получения взятки — чиновнику предлагали шесть миллионов рублей. С какой целью Горлову предлагалась взятка — не уточняется.

Горлов также занимал должность директора департамента городского хозяйства.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об увольнении исполняющего обязанности заместителя губернатора Евгения Горлова.

Развожаев в июне 2022 года, заявил о вероятном возвращении Евгения Горлова, на тот момент директора департамента городского хозяйства Севастополя, обратно в Сочи после скандала с пляжем.

Ранее в Крыму были отправлены в отставку два министра.

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