Бывшего и. о. вице-губернатора Севастополя осудили за взятку

Бывшего и. о. вице-губернатора Севастополя Горлова приговорили к 9,5 года

Бывшему исполняющему обязанности вице-губернатора Севастополя Евгению Горлову вынесли приговор по делу о взятке. Об этом сообщила прокуратура города в своем Telegram-канале.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя о виновности подсудимых назначил Евгению Горлову наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что Горлову назначили штраф в 120 млн рублей. Также бывшего и. о. вице-губернатора лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 10 лет.

Посреднику при передаче взятки Максиму Ларину дали 7,5 года колонии строгого режима.

26 ноября стало известно, что прокурор запросил для Евгения Горлова 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 360 млн рублей. Защита в свою очередь просила учесть при вынесении наказания смягчающие обстоятельства.

Евгения Горлова задержали в августе 2024 года на рабочем месте во время получения взятки — ему предлагали шесть миллионов рублей.

