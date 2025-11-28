На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшего и. о. вице-губернатора Севастополя осудили за взятку

Бывшего и. о. вице-губернатора Севастополя Горлова приговорили к 9,5 года
true
true
true
close
Суды общей юрисдикции города Москвы

Бывшему исполняющему обязанности вице-губернатора Севастополя Евгению Горлову вынесли приговор по делу о взятке. Об этом сообщила прокуратура города в своем Telegram-канале.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя о виновности подсудимых назначил Евгению Горлову наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что Горлову назначили штраф в 120 млн рублей. Также бывшего и. о. вице-губернатора лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 10 лет.

Посреднику при передаче взятки Максиму Ларину дали 7,5 года колонии строгого режима.

26 ноября стало известно, что прокурор запросил для Евгения Горлова 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 360 млн рублей. Защита в свою очередь просила учесть при вынесении наказания смягчающие обстоятельства.

Евгения Горлова задержали в августе 2024 года на рабочем месте во время получения взятки — ему предлагали шесть миллионов рублей.

Ранее в Дагестане задержали экс-начальника управления Соцфонда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами