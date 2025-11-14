На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Главу киноклуба «Ельцин-центра» оштрафовали за дискредитацию армии

Интерфакс: суд оштрафовал главу киноклуба «Ельцин-центра» за дискредитацию ВС РФ
true
true
true
close
Павел Лисицын/РИА Новости

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный оштрафовал руководителя киноклуба «Ельцин-центра» Вячеслава Шмырова по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом пишет «Интерфакс».

«Признать виновным в совершении административного правонарушения и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс. рублей», - сказала судья.

По словам адвоката Шмырова, решение планируют обжаловать.

О том, что на Шмырева составили протокол о фейках про армию, стало известно 26 августа. 20 августа замглавы «Ельцин-центра» Людмилу Телень оштрафовали на 45 тысяч рублей по этой же статье. Протокол об административном правонарушении в отношении Телень составили в середине августа. Как сообщал СМИ адвокат, дело завели из-за того, что Телень сделала репост высказывания дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой 25 февраля 2022 года.

Ранее «Ельцин-центр» заподозрили в глумлении над солдатами, не вернувшимися из зоны СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами