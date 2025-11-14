Главу киноклуба «Ельцин-центра» оштрафовали за дискредитацию армии

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный оштрафовал руководителя киноклуба «Ельцин-центра» Вячеслава Шмырова по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом пишет «Интерфакс».

«Признать виновным в совершении административного правонарушения и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс. рублей», - сказала судья.

По словам адвоката Шмырова, решение планируют обжаловать.

О том, что на Шмырева составили протокол о фейках про армию, стало известно 26 августа. 20 августа замглавы «Ельцин-центра» Людмилу Телень оштрафовали на 45 тысяч рублей по этой же статье. Протокол об административном правонарушении в отношении Телень составили в середине августа. Как сообщал СМИ адвокат, дело завели из-за того, что Телень сделала репост высказывания дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой 25 февраля 2022 года.

Ранее «Ельцин-центр» заподозрили в глумлении над солдатами, не вернувшимися из зоны СВО.