Суд отменил приговор экс-полицейскому за фейки о ВС РФ

Мосгорсуд отменил приговор бывшему технику запасного пункта управления столичного главка МВД Сергею Клокову (Веделю) за распространение фейков о деятельности российской армии. Об этом сообщил его адвокат Даниил Берман в своем Telegram-канале.

«Суд полностью отменил обвинительный приговор в отношении Клокова С. В. (Веделя С. В.), которому за совершение преступления <...> было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы», — написал он.

Суд вернул уголовное дело прокурору. При этом была сохранена мера пресечения для подозреваемого — он будет находиться под стражей до 23 сентября 2024 года.

В апреле Перовский суд Москвы приговорил бывшего сотрудника полиции к семи годам лишения свободы. Тогда сообщалось, что мужчина публично распространял под видом достоверных сообщений ложную информацию о Вооруженных силах России.

До этого Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшую сотрудницу министерства юстиции РФ Марию Мамедову по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ.

Ранее суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить фейки о ВС РФ.