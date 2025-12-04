На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Космонавты помогут осуществить мечту девочки, чье желание вытянул Путин

ЦПК: космонавты исполнят мечту девочки, которую вытянул Путин на «Елке желаний»
Shutterstock

Российские космонавты помогут осуществить мечту девочки Варвары, чью открытку снял с «Елки желаний» президент России Владимир Путин. Об этом сообщили в Telegram-канале Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

«Наши космонавты с радостью помогут осуществить мечту, ведь дорога к великим свершениям начинается в детстве», — отметили в центре.

3 декабря Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» во время посещения Международного форума гражданского участия «Мы вместе».

Президент традиционно снял с елки три шарика-открытки с детскими новогодними желаниями. Глава государства исполнит мечту 5-летнего Тимура — попробовать себя в роли сотрудника ДПС, 9-летней Варвары — встретиться с космонавтом из отряда «Роскосмоса» и 7-летнего Игоря — посетить музей Мирового океана в Калининграде.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время уже исполнено более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

