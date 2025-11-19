Стало известно, сколько россияне потратят на подарки к Новому году

На предстоящие новогодние праздники россияне планируют купить подарки своим близким в среднем на сумму 14 тыс. рублей. При этом большинство опрошенных в числе самых желаемых презентов на первое место поставили деньги, передает RT со ссылкой на исследование.

О планах уложиться при покупке подарков в 5 тыс. рублей заявили 41% респондентов. Еще 33% сообщили, что планируют отдать за это от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Купить подарки на сумму от 15 тыс. до 30 тыс. рублей собираются 15% россиян, а больше этих сумм потратят только 10% опрошенных. Интересно, что в среднем мужчины планируют направить на покупку подарков 16 тыс. рублей, то есть на 25% больше, чем женщины.

Большинство россиян также рассказали, что активно готовятся к празднованию Нового года начинают в декабре (62%). В ноябре подарки готовят 30% россиян, а в течение всего года презенты близким покупают 8% опрошенных.

Что касается конкретных подарков, то среди них многие покупают сладости (41%), косметику и парфюмерию (38%), а также игрушки (32%). В то же время в числе самых желанных подарков на первом месте оказались деньги (36%). Еще 27% сообщили, что хотели бы получить в подарок электронику, 19% — косметику и 17% — ювелирку. Также в число желаемых презентов вошли подарочные сертификаты, книги, вещи ручной работы.

Исследование «Авито» подготовлено на основе опроса 10 тыс. россиян. Респонденты могли выбрать сразу несколько вариантов ответа.

До этого маркетолог, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Борис Григорьев заявил, что антикварные вещи и красные (огненные) лошади войдут в число самых популярных подарков на предстоящий Новый год. По его словам, особенным спросом пользуются раритетная посуда и элементы интерьера советской эпохи или XIX века, а интерес к винтажным елочным игрушкам, которые были востребованы некоторое время назад, уже снижается.

Ранее россиянам напомнили о праве на подарки от государства на Новый год.