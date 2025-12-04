Туляка обвинили в изнасиловании восьмилетней девочки

В Туле мужчину обвинили в изнасиловании восьмилетней девочки

В Туле 40-летнего мужчину обвинили в изнасиловании ребенка. Об этом сообщает Myslo.ru.

Инцидент произошел еще в 2020 году в одной из квартир. По версии следствия, местный житель в квартире совершил изнасилование восьмилетней девочки.

Суд, проанализировав доказательства, характер деяния и личность обвиняемого, принял решение заключить мужчину под стражу сроком на два месяца.

До этого мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку в Краснодаре и получил срок. При этом ранее он уже имел судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

