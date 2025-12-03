На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку в Краснодаре и получил срок

true
true
true

В Краснодаре вынесли приговор 23-летнему насильнику, напавшему на 15-летнюю девушку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в марте 2024 года в Белореченском районе. Мужчина силой затащил в дом свою знакомую девушку-подростка и изнасиловал ее. При этом насильник ранее уже имел судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Суд проходил в закрытом режиме. Обвиняемый свою вину не признал, однако ее удалось установить с помощью доказательств. Мужчина признан виновным по пункту «а» части 5 статьи 131 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также в течение 18 лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.

Ранее в Москве таксист изнасиловал 18-летнюю пассажирку и пошел под суд.

