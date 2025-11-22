На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге ограничили работу мигрантов в службе доставки

В Петербурге начал действовать запрет на работу мигрантов-курьеров
true
true
true
close
Shutterstock

В Санкт-Петербурге начали действовать ограничения в отношении мигрантов, работающих курьерами по патенту. Об этом сообщает 78.ru.

В августе этого губернатор города Александр Беглов подписал постановление о трехмесячном переходном периоде для того, чтобы компании могли изменить работу согласно новым требованиям, говорится в статье.

«Курьеры, которые в соответствии с постановлением больше не могут выполнять доставки в Петербурге, могут перейти на доступные в сервисах альтернативные роли — например, стать кладовщиками или сборщиками заказов», — прокомментировали изменения в Яндексе.

Там добавили, что из-за уменьшения числа курьеров услуги доставки для жителей города могут подорожать, а сама она будет занимать большее временя.

В октябре председатель комитета по труду городской администрации Василий Пониделко заявил, что дефицит курьеров в Санкт-Петербурге может быть покрыт за счет трудоустройства местных жителей, например, студентов.

Ранее курьерам-мусульманам в России запретили доставлять «харамные» продукты.

