В Петербурге ограничили работу мигрантов в службе доставки

В Санкт-Петербурге начали действовать ограничения в отношении мигрантов, работающих курьерами по патенту. Об этом сообщает 78.ru.

В августе этого губернатор города Александр Беглов подписал постановление о трехмесячном переходном периоде для того, чтобы компании могли изменить работу согласно новым требованиям, говорится в статье.

«Курьеры, которые в соответствии с постановлением больше не могут выполнять доставки в Петербурге, могут перейти на доступные в сервисах альтернативные роли — например, стать кладовщиками или сборщиками заказов», — прокомментировали изменения в Яндексе.

Там добавили, что из-за уменьшения числа курьеров услуги доставки для жителей города могут подорожать, а сама она будет занимать большее временя.

В октябре председатель комитета по труду городской администрации Василий Пониделко заявил, что дефицит курьеров в Санкт-Петербурге может быть покрыт за счет трудоустройства местных жителей, например, студентов.

