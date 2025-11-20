На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трудовым мигрантам ужесточили условия получения полиса ОМС

Госдума приняла закон о выдаче мигрантам полиса ОМС при страховом стаже 5 лет
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий условия получения полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) для трудовых мигрантов. Вместо действующих трех лет необходимого страхового стажа теперь потребуется пять лет, сообщается на сайте ГД.

Закон, внесенный правительством РФ в рамках бюджетного пакета, предусматривает, что новые правила не коснутся высококвалифицированных специалистов. Документ также вносит изменения в работу системы ОМС в новых субъектах РФ — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Помимо ужесточения правил для мигрантов, законом устанавливается право сотрудников Фонда ОМС на получение единовременной субсидии для покупки жилья. Эта мера призвана компенсировать ограничения, накладываемые на них антикоррупционным законодательством.

25 октября заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Мартынов заявил, что введение обязательной платной медицинской страховки для мигрантов при въезде в Россию может значительно снизить нагрузку на систему государственного здравоохранения.

Ранее депутаты предложили сделать номера ОМС и СНИЛС как у телефона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами