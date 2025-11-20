Трудовым мигрантам ужесточили условия получения полиса ОМС

Госдума приняла закон о выдаче мигрантам полиса ОМС при страховом стаже 5 лет

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий условия получения полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) для трудовых мигрантов. Вместо действующих трех лет необходимого страхового стажа теперь потребуется пять лет, сообщается на сайте ГД.

Закон, внесенный правительством РФ в рамках бюджетного пакета, предусматривает, что новые правила не коснутся высококвалифицированных специалистов. Документ также вносит изменения в работу системы ОМС в новых субъектах РФ — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Помимо ужесточения правил для мигрантов, законом устанавливается право сотрудников Фонда ОМС на получение единовременной субсидии для покупки жилья. Эта мера призвана компенсировать ограничения, накладываемые на них антикоррупционным законодательством.

25 октября заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Мартынов заявил, что введение обязательной платной медицинской страховки для мигрантов при въезде в Россию может значительно снизить нагрузку на систему государственного здравоохранения.

