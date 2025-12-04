Консультантов сети рехабов Хоботовой отправили в СИЗО

Трое сотрудников реабилитационного центра Анны Хоботовой заключены под стражу до 26 января 2026 года по обвинению в незаконном лишении свободы несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Под арест попали консультанты Алексей Пестерев, Кирилл Чеботарев и Елена Давыдова. Ранее под стражу была взята и сама основательница центра Анна Хоботова.

«Консультантам предъявлено обвинение по статье «Незаконное лишение свободы несовершеннолетних», — сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

В конце ноября 2025 года в Подмосковье арестовали владелицу рехаба в городе Дедовске Анну Хоботову. Истринский суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу. Хоботова пробудет под арестом до 22 января 2026 года.

Организатору центра Анне Хоботовой предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также незаконном ограничении свободы и истязании. Женщина во время допроса не признала своей вины, в содеянном не раскаялась.

Ранее был задержан владелец рехаба «Неугасимая надежда».