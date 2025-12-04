На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Консультантов сети рехабов Хоботовой отправили в СИЗО

Троих сотрудников реабилитационного центра Анны Хоботовой заключили под стражу
true
true
true
close
Telegram-канал Суды общей юрисдикции Московской области

Трое сотрудников реабилитационного центра Анны Хоботовой заключены под стражу до 26 января 2026 года по обвинению в незаконном лишении свободы несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Под арест попали консультанты Алексей Пестерев, Кирилл Чеботарев и Елена Давыдова. Ранее под стражу была взята и сама основательница центра Анна Хоботова.

«Консультантам предъявлено обвинение по статье «Незаконное лишение свободы несовершеннолетних», — сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

В конце ноября 2025 года в Подмосковье арестовали владелицу рехаба в городе Дедовске Анну Хоботову. Истринский суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу. Хоботова пробудет под арестом до 22 января 2026 года.

Организатору центра Анне Хоботовой предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также незаконном ограничении свободы и истязании. Женщина во время допроса не признала своей вины, в содеянном не раскаялась.

Ранее был задержан владелец рехаба «Неугасимая надежда».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами