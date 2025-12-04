На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Группа «Черкизово» опровергла сообщения о вспышке туберкулеза на московском заводе

РИА: «Черкизово» опровергла информацию о вспышке туберкулеза на заводе в Москве
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Информация о якобы произошедшей вспышке туберкулеза на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе в Москве не соответствует действительности. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе группы «Черкизово».

«Группа «Черкизово» опровергает появившуюся в ряде СМИ информацию о вспышке туберкулеза на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе (Москва) ... Персонал прошел многоэтапную диагностику на туберкулез. К настоящему времени ни у кого из работников диагноз туберкулеза не подтвердился», — отмечается в сообщении.

По данным компании, в августе у одного из сотрудников, который проходил медицинское обследование перед операцией, была выявлена закрытая форма заболевания. В пресс-службе подчеркнули, что это был единственный подтвержденный случай среди более чем 1,5 тыс. работников.

На заводе в соответствии с предписанием Роспотребнадзора была проведена дополнительная санитарная обработка. В «Черкизово» добавили, что предприятие функционирует в штатном режиме и поддерживает постоянный контакт с контролирующими органами.

4 декабря Telegram-канал Mash писал, что на Черкизовском мясокомбинате в Москве начали проверку после того, как у одного из рабочих выявили открытую форму туберкулеза. Сотрудники мясокомбината рассказали журналистам, что весь персонал заставили сдавать анализы. На предприятие прибыли медики и сделали пробу Манту всем подряд, у многих оказались положительные тесты на туберкулез. Среди сотрудников мясокомбината распространяется версия, что источником инфекции могли стать рабочие-мигранты.

