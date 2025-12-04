Названы правила, которые помогут избавиться от шопоголизма

Для борьбы с шопоголизмом прежде всего важно признать проблему и постараться понять, какие эмоции скрываются за желанием делать покупки. Об этом Pravda.Ru рассказала когнитивный консультант Анастасия Федорова.

По ее словам, стоит также найти замену этому занятию, это могут быть чтение, прогулки, проект, новое хобби и так далее.

«Когда я работала с первыми случаями шопоголизма, именно переключение внимания помогало быстрее всего. Человек учится выдерживать эмоцию, не действуя на автомате», — отметила Федорова.

Для контроля импульса подойдет техника «список охлаждения» — нужно записывать желаемую покупку и откладывать ее на сутки, чтобы исчезло эмоциональное давление. Кроме того, важно отслеживать расходы, чтобы увидеть реальные масштабы зависимости.

Психолог, гипнотерапевт, эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева до этого говорила, что в России отмечается резкий рост числа пациентов с шопоголизмом в реабилитационных центрах. Это серьезное расстройство, не менее опасное, чем лудомания, лечится с помощью препаратов, проработки травм, часто включает в себя когнитивно-поведенческую терапию (КПТ). Основная причина такой зависимости – тревожность, которую люди пытаются погасить с помощью бесконечных покупок.

