На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы правила, которые помогут избавиться от шопоголизма

Консультант Федорова: признание проблемы поможет избавиться от шопоголизма
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Для борьбы с шопоголизмом прежде всего важно признать проблему и постараться понять, какие эмоции скрываются за желанием делать покупки. Об этом Pravda.Ru рассказала когнитивный консультант Анастасия Федорова.

По ее словам, стоит также найти замену этому занятию, это могут быть чтение, прогулки, проект, новое хобби и так далее.

«Когда я работала с первыми случаями шопоголизма, именно переключение внимания помогало быстрее всего. Человек учится выдерживать эмоцию, не действуя на автомате», — отметила Федорова.

Для контроля импульса подойдет техника «список охлаждения» — нужно записывать желаемую покупку и откладывать ее на сутки, чтобы исчезло эмоциональное давление. Кроме того, важно отслеживать расходы, чтобы увидеть реальные масштабы зависимости.

Психолог, гипнотерапевт, эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева до этого говорила, что в России отмечается резкий рост числа пациентов с шопоголизмом в реабилитационных центрах. Это серьезное расстройство, не менее опасное, чем лудомания, лечится с помощью препаратов, проработки травм, часто включает в себя когнитивно-поведенческую терапию (КПТ). Основная причина такой зависимости – тревожность, которую люди пытаются погасить с помощью бесконечных покупок.

Ранее психолог объяснила, почему возникает шопоголизм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами