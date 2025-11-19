На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российских рехабах резко подскочило количество пациентов с шопоголизмом

Психолог Валуева: шопоголизм часто является следствием депрессии и тревожности
true
true
true
close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

В России отмечается резкий рост числа пациентов с шопоголизмом в реабилитационных центрах. Это серьезное расстройство, не менее опасное, чем лудомания, лечится с помощью препаратов, проработки травм, часто включает в себя когнитивно-поведенческую терапию (КПТ). Основная причина такой зависимости – тревожность, которую люди пытаются погасить с помощью бесконечных покупок, рассказала 360.ru психолог, гипнотерапевт, эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева.

Шопоголизм или ониомания – это компульсивное поведение, которое вынуждает совершать навязчивые, нелогичные действия, в данном случае – покупки. Тревожный признак развития зависимости – это ощущение облегчения после очередного приобретения, которое затем сменяется стыдом и растущей тревогой, что приводит к очередной покупке – так человек попадает в замкнутый круг, объяснила специалист.

«Сначала выделяется дофамин, потом быстро падает – возникает тревога. Чтобы ее заглушить, требуется новая покупка», — отметила Валуева.

Таких пациентов чаще всего лечат амбулаторно, терапия включает в себя посещение психотерапевта один-два раза в неделю. При этом делается акцент на лечении тревожности, депрессии, импульсивности, пояснила эксперт. В основном, по ее словам, назначается КПТ, ДПДГ (десенсибилизация и переработка движением глаз), кроме того требуется разбор финансового поведения.

Лечение в рехабах требуется в более запущенных случаях, терапия в них напоминает более мягкую реабилитацию при зависимостях. Пациенты посещают групповые занятия, прорабатывают триггеры, получают медикаментозную поддержку и так далее. Более эффективные методы применяются, если человек доходит до крайней стадии, при которой шопоголизм разрушает его жизнь – например, залезает в кредиты и так далее. В таких случаях у пациента забирают гаджеты, закрывают ему доступ к деньгам, кладут его в стационар, объяснила психолог.

Психотерапия может длиться от трех месяцев до полугода в случае, если шопоголизм – это следствие более серьезных проблем – депрессии, тревожности и так далее, рассказала клинический психолог Ксения Петрова. В остальных случаях, по ее словам, обычно можно справиться с зависимостью за пару сессий.

«Как правило, человек не осознает, что в жизни немало удовольствий, которые можно получать другим способом. На одной встрече он это поймет, а вторая станет контрольной», — заключила специалист.

В недавнем исследовании более трети (36%) опрошенных россиян старше 55 лет признались, что тратят на онлайн-заказы 5–10 тыс. рублей в месяц. 21% опрошенных в той или иной степени считают себя шопоголиками. Из признавшихся в шопоголизме россиян 5,3% пользователей отметили, что маркетплейсы с помощью скидок приучили их к ненужным онлайн-покупкам, а 15,3% часто покупают в сети больше, чем планировали.

Ранее психолог раскрыла, является ли шопоголизм зависимостью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами