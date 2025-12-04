На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Перу вынесли приговор украинцу за убийство россиянки

Суд в Перу приговорил украинца к 15 годам тюрьмы за убийство россиянки
Виталий Белоусов/РИА Новости

Перуанский суд приговорил гражданина Украины Ивана Кузьмина к 15 годам, четырем месяцам и пяти дням лишения свободы за убийство россиянки Людмилы Лазаренко. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно вердикту, в срок наказания будет зачтено время, которое Кузьмин провел под стражей с 8 августа 2024 года, когда его задержали на месте преступления. Кроме того, осужденный обязан выплатить компенсацию семье погибшей в размере 80 тысяч перуанских солей (около 1,8 млн рублей).

Судья отметил, что результаты токсикологической и психолого-психиатрической экспертиз подтвердили вменяемость Кузьмина. По данным следствия, он наносил Лазаренко многочисленные удары тупыми и острыми предметами, в том числе после того, как женщина перестала подавать признаки жизни.

«Обвиняемый действовал без каких-либо моральных ограничений, был полностью безразличен к жертве... Для него нет разницы: убить человека или животное», — сказал судья.

Перуанские СМИ писали, что убийство произошло 8 августа, после чего полиция задержала Кузьмина. Отмечалось, что мужчина зарезал и расчленил гражданку РФ. По словам местных правоохранителей, перед этим Кузьмин и Лазаренко якобы приняли наркотики. Свидетели задержания рассказали журналистам, что во время ареста подозреваемый находился в агрессивном состоянии, поэтому соседи и рабочие «связали его до прибытия полицейских».

Ранее в Германии россиянина приговорили к пожизненному сроку за убийство двух украинцев.

