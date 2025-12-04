На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Число рейсов компании IndiGo, отмененных в аэропортах Индии, увеличилось до 300

Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Число отмененных внутренних и международных рейсов одного из крупнейших авиаперевозчиков Индии, компании IndiGo, достигло 300 и продолжает расти. Об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на данные аэропортов.

Наибольшее количество отмен зафиксировано в аэропортах Нью-Дели (95 рейсов) и Мумбаи (85). Перевозчик скорректировал расписание на ближайшие 48 часов, а регулятор DGCA начал расследование причин сбоев.

«Генеральное управление гражданской авиации (DGCA) начало расследование причин сложившейся ситуации», — отмечает издание.

Сбои связаны с нехваткой пилотов из-за новых правил работы экипажей, техническими проблемами и высоким сезонным пассажиропотоком. Кроме того, журналисты отмечают, что парк самолетов IndiGo в основном состоит из Airbus A320, у которых возникли проблемы после обновления программного обеспечения. В результате за ноябрь было отменено более 1,2 тыс. рейсов, а котировки акций IndiGo упали на 6%.

28 ноября Airbus заявил, что проведет экстренное обновление программного обеспечения самолетов серии A320 из-за выявленных проблем с системой управления. По итогам анализа сотрудники компании выяснили, что при интенсивном солнечном излучении могут искажаться данные, необходимые для управления полетом.

Индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в отрасли заявил, что перебои в полетах A320 могут возникнуть в работе авиакомпаний IndiGo, Air India и Air India Express.

Ранее Airbus выявил новую проблему в самолетах A320.

