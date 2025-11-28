Airbus экстренно обновит ПО ряда самолетов из-за проблем с системой управления

Европейский концерн Airbus проведет экстренное обновление программного обеспечения (ПО) самолетов серии A320 из-за выявленных проблем с системой управления. Об этом сообщили на сайте компании.

В концерне уточнили, что проблему выявили после анализа «недавнего инцидента» с самолетом A320. По итогам работы сотрудники компании выяснили, что при интенсивном солнечном излучении могут искажаться данные, необходимые для управления полетом.

«В итоге Airbus обнаружил значительное количество самолетов семейства, которые находятся в эксплуатации и могут быть затронуты проблемой», — говорится в сообщении.

В октябре самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Лайнер с 155 пассажирами и семью членами экипажа на борту провел в небе над Петербургом около четырех часов, вырабатывая топливо. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

