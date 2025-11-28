На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Airbus экстренно обновит ПО ряда самолетов из-за проблем с системой управления

Компания Airbus обновит ПО самолетов A320 из-за проблем с системой правления
true
true
true
close
Wikimedia Commons

Европейский концерн Airbus проведет экстренное обновление программного обеспечения (ПО) самолетов серии A320 из-за выявленных проблем с системой управления. Об этом сообщили на сайте компании.

В концерне уточнили, что проблему выявили после анализа «недавнего инцидента» с самолетом A320. По итогам работы сотрудники компании выяснили, что при интенсивном солнечном излучении могут искажаться данные, необходимые для управления полетом.

«В итоге Airbus обнаружил значительное количество самолетов семейства, которые находятся в эксплуатации и могут быть затронуты проблемой», — говорится в сообщении.

В октябре самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Лайнер с 155 пассажирами и семью членами экипажа на борту провел в небе над Петербургом около четырех часов, вырабатывая топливо. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле ответили на предложение главы Airbus разместить ядерное оружие в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами