Airbus выявил новую проблему в самолетах A320

Airbus обнаружил проблемы с качеством металлических панелей в самолетах A320

Европейский концерн Airbus обнаружил «проблемы с качеством» у нескольких металлических панелей для самолетов A320. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что причина проблемы «была выявлена и локализована», а все недавно произведенные панели «соответствуют спецификациям».

1 декабря Airbus обновил программное обеспечение после выявления уязвимости из-за солнечного излучения почти в 6 тыс. самолетах модели A320.

До этого концерн Airbus заявил, что проведет экстренное обновление программного обеспечения самолетов серии A320 из-за выявленных проблем с системой управления. По итогам анализа сотрудники компании выяснили, что при интенсивном солнечном излучении могут искажаться данные, необходимые для управления полетом.

На этом фоне авиакомпании по всему миру начали сообщать о задержках и отмене рейсов. Меры, в частности, приняли французская Air France, японская All Nippon Airways, новозеландская Air New Zealand саудовская Flynas. Перебои могут возникнуть в работе авиакомпаний IndiGo, Air India и Air India Express.

