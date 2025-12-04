Приставы очистили квартиру россиянки от 70 животных и одной вороны

В Нефтекамске очистили квартиру женщины от 70 животных и одной вороны

В башкирском городе Нефтекамск судебные приставы принудительно изъяли у местной жительницы 40 кошек, 30 собак и одну ворону. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Местные жители жаловались на крики животных по ночам, а также на неприятный запах в подъезде.

От женщины потребовали очистить помещение еще в мае этого года. Соответствующее постановление вынес суд. Однако в установленные сроки хозяйка животных не выполнила законные требования.

Квартиру пришлось очищать принудительно. Животных распределили по приютам, ворону отпустили на волю.

Недавно сообщалось, что в Нижнем Тагиле собаки, которых приютили в подъезде, набросились на ребенка. Пострадавшая направлялась к пешеходному переходу, но на Высокогорной улице из подъезда одного из домов к ней побежали бездомные животные.

В ноябре сообщалось, что муниципальный приют для бездомных собак и кошек в Тюмени закрыли из-за вспышки чумы. Отмечается, что в заведении введен карантин по чуме плотоядных животных. Он будет действовать до решения о его отмене через 30 дней после выздоровления или убоя последнего больного животного.

