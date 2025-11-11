В Нижнем Тагиле собаки, которых приютили в подъезде, набросились на ребенка

Девочке из Нижнего Тагила понадобилась помощь медиков после того, как ее искусали собаки. Об этом сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Школьница возвращалась домой из школы. Она направилась к пешеходному переходу, но на Высокогорной улице из подъезда одного из домов к ней побежали бездомные животные. Собаки напали на ребенка, его спас случайный прохожий, который помог отделаться от животных.

«После этого мы были вынуждены посетить хирурга, поставить укол от бешенства, и полицию для того, чтобы написать заявление», – рассказала мать пострадавшей.

По словам женщины, собаки проживают в подъезде, где местные жители обустроили им место для сна. Родительница и несколько человек, дети которых тоже пострадали от животных, обратились в администрацию города.

После того, как информация об этом появилась в соцсетях, ситуацией заинтересовались в Следственном комитете. Специалисты возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Ранее рысь поселилась во дворе частного дома в Забайкалье и попала на видео.