В тюменском приюте для животных произошла вспышка чумы

РИА Новости: приют для животных в Тюмени закрыли на карантин из-за вспышки чумы
Shutterstock/Kosobu

Муниципальный приют для бездомных собак и кошек в Тюмени закрыли из-за вспышки чумы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение управления ветеринарии региона.

Отмечается, что в заведении введен карантин по чуме плотоядных животных. Он будет действовать до решения о его отмене через 30 дней после выздоровления или убоя последнего больного животного. На время действия карантина на территории приюта могут находиться только обслуживающий животных персонал и специалисты государственной ветслужбы.

Во время карантина запрещено ввозить и вывозить восприимчивых к чуме плотоядных животных, а также делать татуировки, проводить дегельминтизацию, вычесывание меха и другие мероприятия, которые могут повести к распространению инфекции.

4 октября в Викуловском муниципальном округе Тюменской области вводили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за вспышки африканской чумы свиней.

В июне карантин из-за африканской чумы свиней вводили в населенных пунктах Моховой Привал и Захаровка в Муромцевском муниципальном районе Омской области.

Ранее ученые выяснили, как чума адаптировалась к выживанию.

