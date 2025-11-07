На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали о правильном уходе за животными из приюта

На «Моспитомце» дали рекомендации для желающих взять животное из приюта
МосФото

Иногда, желая подарить дом собаке или кошке из приюта, жители Москвы сталкиваются с проблемами адаптации животного, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Выбрать кошку или собаку из приюта можно с помощью сервиса «Моспитомец» на портале mos.ru, отметили в ведомстве. Всего в сервисе доступно более 1000 анкет животных с характеристиками, фотографиями и описанием.

Также будущие владельцы животного могут пройти специальный тест, в котором отметят свои предпочтения. После теста система автоматически отберет подходящие анкеты животных.

««Мы рекомендуем будущим хозяевам делать окончательный выбор животного после личного знакомства. И если кошку или щенка можно отдать сразу же, то взрослая собака должна сначала привыкнуть к новым людям, а для этого лучше приехать несколько раз, пообщаться с ней, погулять, наладить контакт», — рассказала специалист по социализации животных приюта «Зеленоград» ГБУ «Доринвест» Алена Пивовар.

Она добавила, что так процесс адаптации пройдет быстрее.

По словам специалиста, чаще всего животные попадают в приют в улицы. В городских приютах за животными наблюдают ветеринары. Кроме того, все животные кастрированы, вакцинированы и обработаны от паразитов.

«В новой семье питомцы ведут себя по-разному: кто-то адаптируется чуть ли не сразу, а кому-то требуется больше времени», — рассказала Пивовар.

Она добавила, что в первые дни в новом доме животных из приюта лучше оставлять в покое, если они сами не идут на контакт.

