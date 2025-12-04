Курьера, ударившего женщину в Новосибирске, отправят на психиатрическую экспертизу

Курьер, ударивший пенсионерку в подземном переходе в Новосибирске, пройдет психиатрическую экспертизу. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

В ГУМВД России по Новосибирской области рассказали агентству, что мужчина подтвердил факт нападения на женщину. В ведомстве добавили, что передали его «специализированной медицинской бригаде».

Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона уточнил, что подозреваемый пройдет психиатрическую экспертизу. По его словам, курьер признал вину, но причин своего поведения не назвал.

Инцидент произошел в понедельник, 1 декабря, в подземном переходе на площади Ленина. От удара пенсионерка упала и сильно ударилась головой о пол и стену. Кроме того, стало известно, что этот же мужчина, находясь в неадекватном состоянии, плевал в прохожих.

О задержании курьера в МВД сообщили 3 декабря. Его обнаружили на вокзале при попытке скрыться.

Ранее депутат призвал как можно строже наказать курьера, ударившего пенсионерку ногой в лицо.