«Вызывает отвращение»: в Госдуме ждут наказания для курьера из Сибири за избиение пенсионерки

Депутат Панеш призвал наказать курьера, ударившего пенсионерку ногой в лицо в Сибири
Курьер, ударивший пенсионерку ногой в лицо в Новосибирске, должен быть немедленно наказан как можно строже. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Каплан Панеш, отметив, что поступок мужчины вызывает отвращение.

«Данное видео вызывает глубокое возмущение и отвращение. Трудно подобрать слова, чтобы описать поведение этого молодого человека, который без какой-либо видимой причины поднял руку, а точнее ногу, на пожилого человека. Это выходит за все мыслимые рамки человеческой морали и закона. Важно, чтобы руководство следственных органов и Министерство внутренних дел взяли расследование этого вопиющего случая на личный контроль. Необходимо в кратчайшие сроки найти этого человека и привлечь его к самой строгой ответственности, предусмотренной нашим законодательством. Общество должно видеть, что подобная жестокость не имеет оправдания и будет сурово наказана», — сказал он.

Депутат призвал тщательнее проверять людей, которых бизнес нанимает на работу.

«Службы доставки и курьерские компании должны тщательнее подходить к подбору кадров. Люди в их форме представляют не только себя, но и весь бизнес. Недопустимо, чтобы в этой сфере работали лица, способные на агрессию и жестокость. От имени всех здравомыслящих людей я желаю этой женщине сил и здоровья. Уверен, что наше правосудие сделает все необходимое, чтобы наказать виновного и предотвратить подобные случаи в будущем», — добавил он.

2 декабря Telegram-канал 112 сообщил, что в Новосибирске курьер жестоко избил пенсионерку в подземном переходе на площади Ленина. На опубликованных кадрах видно, как мужчина обгоняет женщину и бьет ее ногой в лицо. От удара женщина падает и ударяется головой.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что полиция пытается установить личность мужчины и обстоятельства происшествия.

Ранее в Москве велокурьер сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП.

