Полицейские задержали курьера, который ударил пенсионерку в Новосибирске

Волк: на вокзале в Новосибирске задержали курьера, подозреваемого в избиении

В Новосибирске правоохранители задержали курьера, который мог ударить ногой в лицо пенсионерку. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Только что на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный мои коллеги задержали молодого человека, подозреваемого в нанесении побоев женщине в подземном переходе», — написала она.

По словам Волк, мужчина хотел скрыться из города. Его доставили в отдел полиции.

Инцидент произошел в понедельник, 1 декабря, в подземном переходе на площади Ленина. От неожиданного удара пенсионерка упала и сильно ударилась головой о пол и стену. Информация о полученных ею травмах не поступала.

Мотивы столь жестокого поступка работника службы доставки остаются неизвестными. После публикации шокирующей записи выяснилось, что этот же мужчина, находясь в неадекватном состоянии, плевал в прохожих, встречавшихся ему на улице.

В сервисе доставки сообщили, что компания решительно осуждает действия курьера. В настоящий момент сотрудничество с ним прекращено, а материалы и данные переданы в МВД.

Ранее в Москве велокурьер сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП.