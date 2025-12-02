В Новосибирске неадекватный курьер ударил пенсионерку ногой в лицо и попал на видео

Курьер из Новосибирска плевался в прохожих и пнул пожилую женщину ногой в лицо

В Новосибирске курьер ударил пожилую женщину ногой прямо в лицо. Видео нападения опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Инцидент произошел в понедельник, 1 декабря, в подземном переходе на площади Ленина. От неожиданного удара пенсионерка упала и сильно ударилась головой о пол и стену. Информация о полученных ею травмах не поступала.

Мотивы столь жестокого поступка работника службы доставки остаются неизвестными. После публикации шокирующей записи выяснилось, что этот же мужчина, находясь в неадекватном состоянии, плевал в прохожих, встречавшихся ему на улице.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что полиция устанавливает личность хулигана и обстоятельства происшествия.

Ранее в Москве велокурьер сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП.